Tüsiad Girişimcilik Bayrağı Ieü'de

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından başlatılan "Bu Gençlikte İş Var" başlıklı girişimcilik yarışmasına en fazla başvurunun yapıldığı İzmir Ekonomi Üniversitesine girişimcilik bayrağı asıldı.



Üniversitede düzenlenen törende konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, girişimcilik kültürünün gelişmesi için başlattıkları yarışmada, tutku ve yaratıcılığı deneyimle birleştirdiklerini, iş fikri olan gençlerle TÜSİAD üyelerinin bir araya geldiği projelerin heyecan verici olduğunu ifade etti.



Bu yılki yarışmaya 152 üniversiteden 3 bin 756 öğrencinin bin 426 projeyle katıldığını dile getiren Bilecik, "Her yıl yarışmaya en çok başvuru yapan ilk üç üniversiteye TÜSİAD girişimcilik bayrağını veriyoruz. İEÜ, yarışmaya gönderdiği 235 öğrenciyle üst üste üçüncü kez bu bayrağın sahibi oldu." dedi.



İzmir Ticaret Odası ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ise öğrencileri girişimciliğe odaklı yetiştirdiklerini vurgulayarak, "Üniversitenin 10 binin üzerinde mezunu var ama bugüne kadar bana gelip 'iş arıyorum' diyen yok. Tam tersine üniversite için mimar veya yazılımcı arıyoruz ama kendi mezunlarımızdan bulamıyoruz." diye konuştu.



TÜSİAD Başkanı Bilecik ve Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin daha sonra Ege Genç İşadamları Derneğinde düzenlenen Kurum İçi Girişimcilik Buluşması'na katıldı.



Burada konuşma yapan Özyeğin, "Bu Gençlikte İş Var" yarışmasının büyük bir ilgiyle karşılandığını, iş fikirleri başvurularını aldıkları öğrencilerden ilk 12 grubun eğitimlerini tamamladığını ve TÜSİAD üyeleriyle eşleştiğini, gelecek ay ilk üçe girenlerin açıklanacağını dile getirdi.



EGİAD Başkanı Ahmet Buğra İlter ise iş yapış biçimlerini dinamik bir yapıya kavuşturamayan şirketlerin yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Şirketlerin yeni jenerasyonların kendine has özelliklerini de göz önünde bulundurarak artık daha insan odaklı ve yenilikçi yönetim stratejileri ile hareket etmeleri gerekiyor." dedi.