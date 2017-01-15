Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 20 Ocak'ta vizyona girecek sinema filmi "Pepee Birlik Zamanı"nın gala partneri ve film destekçisi oldu.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, derneğin, okul öncesi-ilkokul çocukları ve ailelerinde "fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat (STEM+A)" konusuyla ilgili farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağı inancıyla yerli çizgi film karakteri Pepee'nin filmine destek verildiği bildirildi.
Açıklamada, TÜSİAD'ın gala partneri ve film destekçisi olduğu Pepee Birlik Zamanı'nın ön gösteriminin Volkswagen Arena'da gerçekleştiği kaydedilirken, filmin 20 Ocak'ta tüm Türkiye'de 250 salonda vizyonda olacağı aktarıldı.
Düşyeri tarafından hayata geçirilen filmin temasında, tüketen değil üreten nesiller yetiştirmenin yolunu açan STEM+A öğelerinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, filmin ön gösterimine TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Metin Akman ve Mehmet Tara ile TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın'ın da katıldığı bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat etkinlikte şunları kaydetti:
"Çocuklarımız geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalı. Geleceğe hazır olmak için en çok ihtiyaç duyulan becerilerin başında ise fen-teknoloji-mühendislik-matematik ve sanat geliyor. Kısaca STEM+A olarak adlandırılan bu beş alan birbiriyle bağlantılı ve bu bağ, icatların ve ekonomiyi geliştiren yeniliklerin önünü açıyor. STEM+A becerisi, çocuklarımızın icat yapma, problem çözme yeteneğini geliştirecek. TÜSİAD olarak çocuklar, gençler, öğretmenler, aileler gibi farklı kesimlere yönelik STEM+A ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunların bir parçası olarak, aynı vizyonu paylaşan Düşyeri ile yolumuzun kesişmesinden ve Pepee Birlik Zamanı filmine destek vermekten çok mutluyuz."
Tüsiad'dan "Pepee Birlik Zamanı" Filmine Destek
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 20 Ocak'ta vizyona girecek sinema filmi "Pepee Birlik Zamanı"nın gala partneri ve film destekçisi oldu.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 20 Ocak'ta vizyona girecek sinema filmi "Pepee Birlik Zamanı"nın gala partneri ve film destekçisi oldu.
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