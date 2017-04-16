Tüsiad'dan Dayanışma Açıklaması
TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada referandum sonucu ne olursa olsun reform ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada referandum sonucu ne olursa olsun reform ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
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