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Tüsiad'dan Dayanışma Açıklaması
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Tüsiad'dan Dayanışma Açıklaması

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada referandum sonucu ne olursa olsun reform ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Tüsiad'dan Dayanışma Açıklaması

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada referandum sonucu ne olursa olsun reform ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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