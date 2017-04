Tüsiad Başkanı Bilecik: Yargının Tarafsızlığını Ortadan Kaldıracak Şüpheler Sonlandırılmalı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, İzmir'de Egeli işadamları ve sanayicilerle buluştu. Bilecik, yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda düzenlemelerin acilen devreye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Onun tarafsızlığını ortadan kaldıracak şüpheler sonlandırılmalıdır. Adil yargılama ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere pek çok hak genişletilmeli. İnternet ve bilgiye erişim hakkınının zedeleniyor olması, bizim gibi gelişmekte olan bir ülke hak etmiyor" ifadelerini kullandı.



Ege Genç İşamları Derneği (EGİAD) 74'üncü Ege Toplantısı, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Ege İhracatçı Bİrlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ile işadamları ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda Anayasa referandumuna değinen Başkan Bilecik, seçim güvenliğinin işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Bilecik, "Türkiye'nin sahip olduğu olumlu karnenin kesinlikle değişmemesi gerekiyordu. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birininin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi, üzücü oldu. Daha önümüzde onlarca seçim olacak. Ama oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar" ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZ YORULDUK"



Türkiye'nin önünde somut bir reform gündemi olduğunu, demokrasi, ekonomi ve Avrupa Birliği'nin bu gündemin ana konuları olduğunu vurgulayan Bilecik, "Referandum süresinde siyasi üslubun sürdürülebilir olmadığını gördük. Bu söylemlerin yapısal reformların hayata geçmesine engel olduğunu her zaman söyledik. Bugüne kadar yapılan bir çok ekonomik program, son 4 yılda bir seçimden bir diğer seçime koşmaktan dolayı, başta iş insanları olmak üzere hepimizi yordu. Ayrnı maddelerin tekrar tekrar gündeme getirilmesiyle 'yapısal reform' kelimesinin bile içi neredeyse boşaltılmak üzere" dedi.



"TOPARLANMAMIZ İMKANSIZ OLUR"



Türkiye'nin atılıma geçmek için artık beklemeye tahammülü olmadığını açıklayan Başkan Bilecik, "Hemen yola koyulsak bile önümüzde sadece 18 ay var. Eğer bu süreyi de seçim süreciyle geçirirsek çok kan kaybederiz, toparlanmamız imkansız hale gelir. Onun için bizim yapısal reformları süratle hayata geçirmemiz şart" dedi.



Hukuk, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olmanın Türkiye için elzem sayıldığını açıklayan Bİlecik, "Bu hedefler için alınması gereken tedbirler açıktır. 15 TEmmuz darbe girişimimn zorunlu kıldığı OHAL geride bırakılarak, olağan devlet hukukuna geri dönülmeli. Eğer açık toplum olamazsak, özgürlükleri güvence altına alamazsak, hak ettiğimiz yerde olamayız. Kamu yönetiminde liyakat kriterleri de uygulanmalıdır" diye konuştu.



"ŞÜPHELER SONLANDIRILMALI"



Yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda düzenlemelerin acilen devreye alınması gerektiğini kaydeden Bİlecik, "Onun tarafsızlığını ortadan kaldıracak şüpheler sonlandırılmalıdır. Adil yargılama ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere pek çok hak genişletilmeli. İnternet ve bilgiye erişim hakkınının zedeleniyor olması, bizim gibi gelişmekte olan bir ülke hak etmiyor" ifadelerini kullandı.



"İZMİR BAYRAK KENTTİR"



TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İzmir'de olmaktan ve kentin genç, dinamik ruhunu birebir yansıtan genç işadamlarıyla aynı çatıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir'in tüm damarlarını girişimcilik kültürünün işlediğini ve bu durumun İzmir için sürpriz olmadğıın söyledi. İzmir'in her zaman bir bayrak şehri olduğun da kaydeden Bilecik, "Marşıyla, boyozuyla, fuarlarıyla, Dario Moreno'suyla Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda bayraktarlığını yapan bu kent, diğer kentler içinde en tepededir. O nedenle bu kente gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve her zaman gelmeye de hazırız" diye konuştu.



- İzmir