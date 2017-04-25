Tüsiad: Ayakta Kalabilmek İçin Dijitalleşme ve E-ticaret Şart

– Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) "Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtitci Gücü E-Ticaret" raporunu açıkladı. Türkiye'de e-ticaretin dünya ortalamasından daha yüksek bir ortalamayla büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, bu durumun gelişebilmesi için alınması gereken önlemler ve kararlar sıralandı.



Raporun açıklanmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kururlu üyesi ve Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası lideri Esin Güral Argat, TÜSİAD olarak 2014 yılında "Dijital Pazarın Odak Noktası E-Ticaret" adıyla rapor hazırlattığını hatırlattı.



Argat, bu raporda eksikliklerin "sektör ve idari yapı arasındaki iletişim eksikliği", "algı sorunu" ve "altyapı problemleri" olduğunu dile getirerek, yeni raprola nelerin yapılıp nelerin yapılamadığının ortaya konduğunu söyledi.



Daha sonra konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'de e-ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Dünya nüfusunun yüzde 46'sının internet kullandığını 2020 yılında bu rakamın 5.5 milyar olacağını belirten Bilecik, şöyle dedi:



"Tüketim tercihleri sınır tanımıyor. Verimlilik ve rekabet baskısı kurumlar için bambaşka bir hle geldi ve teknolojiçok daha fazla önem kazandı. Kurumlar artık gelecekte ayakta kalabilmek için dijitalleşmeyi sağlamak zorunda. Bu fırsatı değerlendiremeyen kurumlar hayatta kalamayacak. TÜSİAD olarak biz de dijital ekonomiyi odağımıza koyduk. E-ticaretin önümüze getirdiği mükemmel fırsatlarla karşı karşıyayız. Toplam perakende alışverişinin yüzde 8.5'i e-ticaretten ve bunun gelişme potansiyeli çok büyük."



"e-ticaret için iletişim ve bilgi ortamı güvenli olmalı"



Bilecik, e-ticaretin bir ekosistem olarak görülmesi gerektiğine işaret ederek şunların altını çizdi:



"e-ticaret eko sistemini geliştirebilmemiz için teknik altyapısıyla, lojistiği ve ödeme koşullarıyla, sağlıklı bir mevzuatıyla atmamız greken adımlarımız var. bunlar sektör ve kamuyla birlikte yapılmalı. Ancak hepsinden önemlisi, iletişim ve bilgi ortamının güvence altına alındığı bir iklim, bu işin olmazsa olmazı. E-ticaretin gelişmesi için bu şart."



Toplantıda daha sonra raporla ilgili sunum yapıldı. Dünyada ve Türkiyede e-ticaretin önemine dikkat çekilen raporda dünyada 4 yıl önce 630 milyar dolar olan e-ticaret hacminin bugün 1.6 trilyon dolara yükseldiği, Türkiye'de de bu rakamın 17.5 milyar lira olduğu belirtildi.



2012 yılında yüzde 1.7 olan e-ticaret payının 2016 yılında yüzde 3.5'e yükseldiğine dikkat çekilen raporda e ticaretteki büyümeye karşın Türkiyede'ki mobil ticaretin dünya ortalamasının altında olduğu vurgulandı.



Raporda Türkiye'deki internet kullanıcısı sayısının 46 milyon olduğu belirtilirken, genç nüfus nedeniyle bu rakamın hızla artacağına dikkat çekildi. Türkiye'de e-ticaret oranının genel perakende ticarete göre yüzde 18 olduğunun belirtildiği raproda bu rakamın dünyada yüzde 8.5 olduğu vurgulandı.



Raporda alınacak çok yol olduğuna vurgu yapılarak, "e-ticaret potansiyelinin artması için Pazar yerlerinin büyümesi, klasik perakendecilerin ve KOBİ'lerin katılımı, sınırötesi ticaretin geliştirilmesi gibi adımların atılması gerekli" denildi. Raporda ayrıca sektör ve idari yapı arasındaki ilişkinin gelişmesi, algı ve dijital okuryazarlığın artırılması, klasik perakendecilerin e-ticarete girmeleri ve teknik altyapının iyileştirilmesi ve kamu ile birlikte davranılması gerektiği dile getirildi.



E-ticaret paneli



Daha sonra Türkiye'de e-ticaretle ilgilenen firmaların yöneticilerinin katıldığı panel yapıldı. TÜSİAD Bilgi İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Filiz Akdede, milenyum jenerasyonu ile e-ticaret potansiyekinin arttığına işaret eden konuşmasını yaptı.



Gittigidiyor alışveriş sitesi Genel Müdürü Öget Kantarcı, idari yapıyla sektörün birayada çalışması gerektiğini belritirken, MediaMartkt CEO'su Yenal Gökyıldırım, yıllarca "nasıl büyürüz" dediklerini o büyümeyi artık gördüklerini söyledi.



KOTON Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Yılmaz da perakendecilerin e-ticarete geç girmelerinin AVM konseptiyle uğraşmalarından kaynaklandığını söyleyerek açıkladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Sina Afra'nın yönettiği panelde konuşan BCG yönetici ortağı Cenk Sezginsoy da mobil ticaretin giderek büyüyeceğini, hafta sonları ikiye katlayan ticaret hacmiyle anlattı. Sezginsoy, "İnsanlar evlerinden cep telefonlarıyla giriyor. Giderek bu artacak" dedi. - İstanbul