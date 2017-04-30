Tüsiad 1 Mayıs'ı Kutladı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak "1 Mayıs'ın coşku, özgürlük ve güven içinde geçmesini dileriz" dedi.



Erol Bilecik, 1 Mayıs nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, emeğin istisnasız karşılık bulması ve kapsayıcı sosyal haklarla teminat altında olmasının çağdaş bir demokrasi ve müreffeh bir toplum anlayışının temel koşulları olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında, toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalogun, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşullarının, çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin temelini oluşturduğu çağdaş çalışma anlayışının huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütü olduğunu vurgulayan Bilecik, şöyle dedi:



"Ülkemizin işgücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, çalışan ve işveren temsilcileri nezdinde tam bir işbirliği içerisinde ele alınması, ekonomik büyüme, işsizlik ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele, kadın istihdamının artışı ve çalışma standartlarının iyileştirilmesi alanlarında kapsamlı ilerlemeler sağlayacaktır.



Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan dijital dönüşüm ve yeni sanayi devrimi, çalışma anlayışını da kökten değiştirmektedir. Bu değişim ikliminde temennimiz, çalışma ortamının tüm sosyal paydaşların katılımıyla, yeni dönemin ihtiyaç ve koşullarına uygun olacak şekilde kapsamlı bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesidir.



Ülkemiz, özellikle Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında, sosyal politikalar ve çalışma ortamı açısından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Söz konusu dönemde atılan olumlu adımların sürekliliğinin sağlanması, uluslararası rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereğidir. Bu çerçevede ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma dünyamız ve toplumsal refahımız açısından çok olumlu etkiler yaratacaktır."



Bilecik, açıklamasının sonunda "TÜSİAD olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, 1 Mayıs'ın coşku, özgürlük ve güven içinde geçmesini dileriz." dedi. - İstanbul