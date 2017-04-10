Tuşba'da Ücretsiz Deneme Sınavı

Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler için ücretsiz deneme sınavları yapacak.



Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) deneme sınavlarında başarılı öğrenciler ödüllendirilecek.



Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, öğrencilerin başarı seviyesini artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.



Belediye olarak öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Özgökçe, "Eğitime sonuna kadar destek veriyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini test edebileceği, eksik konularını görüp sınavlara eksiksiz katılabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.