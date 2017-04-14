Tuşba'da Ortaokul Müdürleriyle İstişare Toplantı

Van'ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, ortaokul müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.



Hacı Ömer Sabancı İlk ve Ortaokulunun toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şube Müdürü Zakir Taşkın ve ortaokul müdürleri katıldı. Burada konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, daha önce lise müdürleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Şimdi de ortaokul müdürlerimiz ile bir araya geldik ve daha sonra da okulöncesi ve ilkokul müdürlerimiz ile bir araya gelerek istişare toplantıları yapacağız. Böylece çalıştay şekilde çalışabilmemiz ve bir birimizi daha iyi anlayabilmemizin gayreti içindeyiz. TEOG sınavı ve sonrası, çok önemli yarışmalar ve önemli değerlendirmeler oldu okullarda. Birinci dönem daha çok tohum ekme ve onu besleme dönemiydi. İkinci dönem artık meyvelerin dallarda durması ve onların hasat mevsimi olarak görülür genelde. TÜBİTAK projeleriyle, okulöncesi şenliklerle ve okullardaki diğer faaliyetlerle birlikte biraz daha hareketli daha çok sergiler, etkinlikler ve faaliyetler 23 Nisan ve 19 Mayıs ile birlikte daha çok hareketlenme olacak. Bu süreç içerisinde birçok yarışma yapıldı ve sene başından bu döneme kadar öğrencilerimiz birçok yarışmalara hazırlandılar. Hamdolsun ki bu yıl birçok alanda birçok başarı elde edildi. Hem TEOG'da hem YGS ve LYS'de çok güzel başarılarımız var ve bu özverili, gayretli çalışmalardan dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Öğrenci ve velilerimizi bu üstün başarılarından dolayı da tebrik ediyorum. Medeni cesaret göstererek okul, ilçe, il, bölge ve ülke yarışmalarına katılan tüm birimlerimizi kutlar, katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN