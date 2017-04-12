Tuşba'da "Fikirler Konuşuyor" Projesi

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Tuşba'da Fikirler Konuşuyor" etkinliğinde düzenlenen münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı.



Van Güzel Sanatlar Lisesi toplantı salonunda düzenlenen yarışmada Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "ülkeleri kalkındıran sermayedir" konusunu savunurken, Van Spor Lisesi öğrencileri de "ülkeleri kalkındıran eğitimdir" konu başlığını savundu.



Yarışmada, Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 85 puan alarak yarı finale yükseldi.



Münazarada konuşan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Kitap dağıtımı, deneme sınavları ve okul çevre düzenlemeleri gibi konularda başkanımız bizlere destek veriyor. Meslek liselerinde okuyan arkadaşların mesleki başarılarının yanı sıra akademik başarısını da bu münazaralarda çok iyi gördük." dedi.



Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de, "Başka yerlerde başka şeyler konuşulabilir. Ancak Tuşba'da fikirler konuşuyor. Bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz çünkü amacımız akademik başarımızı artırmak." diye konuştu.