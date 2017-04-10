Tuşba'da 'Fikirler Konuşuyor' Münazara Yarışması

Van'ın Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liselerarası 'Tuşba'da Fikirler Konuşuyor' münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı.



Ahmed-i Hani Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen münazaranın çeyrek finaline Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, okul müdürleri, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı. 'Eğitimde Okul Daha Önemlidir' diyen Alaköy Anadolu Lisesi ile 'Eğitimde Aile Daha Önemlidir' diyen Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri örneklemeler ve materyallerle tezlerini savundular. Oldukça çekişmeli geçen ve rakibinin savunduğu tezi çürütmek için büyük çaba gösteren Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi ekibi 92.58 puan alarak finale yükselirken, Alaköy Anadolu Lisesi öğrencileri ise 85.00 puan aldı.



Münazara yarışmasını açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu, münazara yarışması çeyrek final eşleşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugünkü münazara yarışmasının konusunun ilgi çekici olduğunu belirten Bekiroğlu, 'Eğitimde Okul Daha Önemlidir' ve 'Eğitimde Aile Daha Önemlidir' konularının ele alındığını belirterek, "Aslında konulara baktığımız zaman ikisi de gerçekten çok önemli konular. Hangi konunun, hangisinden daha önemli olduğunu söylemek hakikaten zordur. Şimdi burada arkadaşlarımız fikirlerini savunacak. Fikirlerini dile getirirken, anlatımları ile karşı tarafın tezlerini çürütmek için ellerinden gelen çabayı sergileyecekler. Dolayısıyla sadece konu hakkında belirtmiş oldukları fikirlerden ziyade hitabet, zamanı iyi kullanma, karşı fikri dinleyip ona karşı örnekler ve güncellemeler gibi diğer hususlarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tuşba Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Fevzi Özgökçe hakikaten kendisinin bilim insanı ve eğitimci olmasından dolayı eğitim konularında çok duyarlıdır. Eğitimin önemini, gençliğin yaşamında eğitimin yeri ve katkısını bilen bir bilim insandır. Bu anlamda eğitimle ilgili yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda başkanımız sürekli bizim yanımızdadır. Desteklerini hiçbir zaman eksik etmemektedir. Bize her birim müdürleri toplantısında der ki 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' Sıcak asfaltlar, parklar, temizlik ve çevre konularında yapılan faaliyetlerin hepsi insanın hayat standartlarını artırmak ve huzurlu, mutlu ve bahtiyar bir toplum ile birey içindir. Ben buradan tekrar çok kıymetli Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhlis Ceylani Beye katkılarından dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'nin de bir konuşma yapmasının ardından, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Münazara yarışması, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - VAN