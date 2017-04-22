Tuşba Belediyesinin Mevlit programı yoğun katılımla gerçekleşti

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Amacımız Peygamber Efendimizi iyi anlayıp, onu idrak etmektir"



VAN - Van merkez Tuşba Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlit etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşirken, etkinlikte İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Sedat Uçan, Vanlılarla buluştu.

Edremit ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mevlit etkinliği, Edremit ilçesi Merkez Camii İmam Hatibi Hafız Muhammed Sizcan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tuşba Semazen Grubunun gösterisi ile devam eden etkinlikte Sedat Uçan'ın seslendirdiği birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, buradaki en büyük amaçlarının İslam'ı ve Peygamber Efendimizi iyi anlayıp, onu idrak etmek olduğunu belirterek, "Türkiye'de bugün yaşanan toplumsal huzursuzluk ve kargaşanın en büyük kaynağı insanların birbirine tahammül edememesi, birbirini anlayamaması ve ortak değerler etrafında kenetlenememesinden kaynaklanmaktadır. Oysaki rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) 'Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim' demek suretiyle insanlığa hoşgörü, sevgi, birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma ve güzel ahlak çağrısında bulunuyor" dedi.

İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylardan da söz eden Özgökçe, "Regaip, Miraç ve Beraat kandilleri ile Kadir Gecesini bu üç aylar içinde idrak edeceğiz. Peygamberimizin Allah katına yükseliş günü olan Miraç Kandili, bizlerin de manevi dünyasında iyilik, iman ve kutlu değerlerin yükselişine sebep olması en büyük duamızdır. Bütün müminlerin huzur bulduğu bu gecede, Peygamberimizin mübarek yolculuğunu anlamak için manevi duyguların önemine yoğunlaşılmalı ve bu sayede mukaddes dinimizin bizlere sunduğu üstün değerler anlaşılmalıdır. Bu temennilerle, Allah katında edilen bütün duaların kabul edilmesini, İslam alemi, Tuşbamız ve Van'ımız için Miraç Kandili'nin bütün güzelliklerin, adaletin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yolunu açmasını ve bizlerin manen ve madden yükselişe ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz"

Özgökçe, ayrıca katılımcılara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (sav) ve asrı saadeti kendine has yorumları ile anlatırken, programa yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Program sonrası Nihat Hatipoğlu'yu görmek isteyen vatandaşlar yer yer izdihama sebep olurken, program Hatipoğlu'nun yaptığı dua ile son buldu.