Tuşba Belediyesinden Her Mahalleye Bir Eğitim Merkezi

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçe sınırlarında hiç olmayan aile ve çocuk eğitim merkezleri sayısını ikiye çıkardı.



Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Şemsibey Mahallesi'nde yeni bir aile ve çocuk eğitim merkezinin daha açılışını gerçekleştirdi. Gerçekleşen açılışa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Şemsibey Mahallesi'nde halka hizmet verecek olan merkez, halka yönelik sosyal, kültürel ve hemen her alanda eğitim hizmetleri sunacak. Bölgede her hizmetin ilkini gerçekleştiren Tuşba Belediyesinin eğitim merkezleri, halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.



Eğitim merkezinde okuma yazma, Kur'an-ı Kerim kursu, İngilizce, Arapça, Kürtçe dil kursu, giyim ve dikiş nakış kursu, satranç kursu ve diğer eğitim hizmetleri verileceği belirtildi. Bu kurslar kapsamında 70 çocuk Kur'an-ı Kerim, 30 ortaokul, 30 ilkokul ve 30 lise öğrencisi de İngilizce eğitimi alırken, 40 yetişkin bayan da okuma yazma kursuna katılacağı kaydedildi. Bununla birlikte 30 kadın kursiyer ise giyim ve dikiş nakış kursunda eğitim görecek.



Tuşba Belediyesi tarafından kurs merkezinin açılışının ardından kurslarda eğitim alan 9 ve 12 yaş aralığındaki çocuklara ayakkabı, kazak, mont, pantolon, gömlek, atlet ve bereden oluşan giyim yardımı yapıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen açılış programında bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, "Tuşba Belediyesi olarak bugün Şemsibey Mahallemizde bir hizmetimizin daha açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle eğitim merkezimizin tüm halkımıza ve özellikle Şemsibey Mahallesi sakinlerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tuşba Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında özellikle eğitime çok büyük önem verdiği tüm halkımız tarafından yakinen bilinmektedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şemsibey Eğitim Merkezi bizim açımızdan çok büyük bir önem arz etmekte olup Tuşba Belediyesi olarak çocuklarımızın ve halkımızın eğitimi konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Bir ilçe belediyesi, özellikle yol yapar, park yapar, temizlik, çevre koruma, zabıta ve yüzlerce bunun gibi hizmetleri periyodik verir. Ancak eğitimsiz ve bilgisiz bir toplumda bu hizmetler hiçbir şey ifade etmez. Biz belediye başkanlığına seçilmeden evvel bir eğitimci olarak görev yapıyorduk. Eğitimin önemini en iyi bilenlerden biri olarak tüm hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlerimizi en iyi şekilde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın okullarında gördükleri eğitimlerinin yanı sıra bu hizmete açtığımız merkezlerimizde öğrendiklerini pekiştirerek bilinçli, yaşam kalitesini artıran, her şeyin farkında olan, hakikatleri bilen ve tam donanımlı bir gençlik için geceli gündüzlü çabalıyoruz. Ayrıca gerek sosyal, kültürel, sportif ve folklorik aktivitelerle gerek eğlenceli programlarla çocuklarımıza ve gençlerimize eğlenceli vakit geçirterek toplumdaki kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçlıyoruz. Burada okuma yazma bilmeyen annelerimizde aldıkları eğitimlerle okumayı öğrenerek rehbere gerek duymadan hayatlarını sürdürebilmektedirler. Ayrıca kursiyer çocuklarımıza çeşitli yardımlarda bulunarak eğitmenlerimizin tespit ettikleri hemen tüm ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Gelir seviyesi düşük olan mahallelerimizde çocuklarımız bu soğuk kış günlerinde hasta olmasınlar diye çeşitli kışlık kıyafetler ve ayakkabı ihtiyaçları belediyemizce karşılanıyor. Sosyal belediyecilik anlamında bu tür destek ve yardımlarımızı arttırarak çocuklarımızın hemen her türlü ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bu güzel ve ulvi hizmetlerin halka sunulmasında emeği geçen başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, Kadın ve Aile Müdürlüğümüze ve bu alanda sürekli desteklerini gördüğümüz Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Tuşba Halk Sağlığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne, İş Kur İl Müdürlüğüne, İHH İnsani Yardım Derneği Van Şube Başkanlığına ve alanlarda Tuşba Belediyesi ile ortak çalışan tüm paydaşlarına teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında üstün başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.



Açılışın ardından çocuklara hediyeleri verilerek toplu fotoğraf çektirildi. - VAN