Tuşba Belediyesi'nden Ödüllü Deneme Sınavı

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "ücretsiz ve ödüllü" deneme sınavı yapıldı.



İlçedeki 27 bin öğrencinin katıldığı sınav öncesinde okulları ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ile sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.



Sınav öncesi Vali Haydar Bey Lisesi'nde açıklama yapan Özgökçe, bu deneme sınavı ile bir ilke imza attıklarını söyledi.



Özgökçe, şöyle konuştu:



"Burada her kademedeki öğrencilerimize başarılarını ölçebilecek önemli bir deneme sürecindeyiz. 16 Nisan'dan sonra TEOG sınavına 10 gün gibi bir süre kalıyor. Öğrencilerimizi bu sürede heyecanlarını atlatmaları anlamında ilçe genelinde deneme sınavı yapıyoruz. Başarılı öğrencilerimizi de ödüllendiriyoruz. Özellikle ilçemizde öğrencilerin değerlerimizle yetişmeleri için ciddi programlar yapmaktayız. Van'ın akademik başarısını daha üst düzeye taşıma adına arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalışıyoruz."



Ceylani de eğitime verdiği destekten dolayı Tuşba Belediyesine teşekkür etti.