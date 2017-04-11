Turuncu Listede Bulunan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis merkezde icra edilen operasyonda turuncu listede yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Bitlis merkezde icra edilen operasyonda turuncu listede ismi bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yayladere ilçesinde ise arazi aramasında tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Biksi makinalı tüfek, bir RPG-7 roketatar ile 5 adet mühimmatı, bir adet mayın, bir adet silah dürbünü, 4 bin 500 adet muhtelif çapta fişek, 460 gram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.



Mardin'in Derik ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bir bidon içerisinde 2 Kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek, bir tabanca, 10 el bombası, bir termal gece görüş dürbünü ve bir el dürbünü ele geçirildiği bildirildi.



Şırnak Uludere'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.



Batman Gercüş'te ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet gece görüş dürbünü, bir adet güç kaynağı, bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA