Turuncu Listede Bulunan Bahoz Kod Adlı Terörist Öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis’te icra edilen operasyonda İçişleri Bakanlığının turuncu listesinde bulunan grup lideri Bahoz kod adlı Ahmet Tekin isimli bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'te icra edilen operasyonda İçişleri Bakanlığının turuncu listesinde bulunan grup lideri Bahoz kod adlı Ahmet Tekin isimli bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
TSK, Bitlis'in Balcılar köyü bölgesinde başlatılan operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde İçişleri Bakanlığının turuncu listesinde bulunan grup lideri Bahoz kod adlı Ahmet Tekin isimli bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA
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