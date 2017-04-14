Turu Geçecek Gücümüz Var"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık. Rakibin duran toplarına karşı tedbirlerimiz iyiydi. Bize çarpan topla rakip gol attı."
Kaynak: Dunya.com
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