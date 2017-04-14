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Turu Geçecek Gücümüz Var"
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Turu Geçecek Gücümüz Var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık.

Turu Geçecek Gücümüz Var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlk bölümde oyunu kontrol etmeye çalıştık. Oyunu iyi taşıdık. Rakibin duran toplarına karşı tedbirlerimiz iyiydi. Bize çarpan topla rakip gol attı."

Kaynak: Dunya.com

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