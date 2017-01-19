Turşu Bidonunda Esrara Gözaltı

ŞANLIURFA'da, durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada turşu bidonlarının içerisinde 21 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde uygulama yapan Narkotim ekipleri, durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada turşu bidonlarının içerisindeki poşetlerde 21 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, turşu bidonlarının sahibi olan Hikmet Ç. isimli yolcuyu gözaltına aldı.



- Şanlıurfa