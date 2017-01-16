TÜRSAB EGE BYK'da Yeni Yönetim İş Başında

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve iki listenin yarıştığı TÜRSAB Ege BYK seçimlerinde oyların çoğunluğunu alan İ.Hakkı Karadeveci başkanlık koltuğuna oturdu. Genç ve dinamik bir ekiple göreve gelen Karadeveci çalışmalarına da hızlı başladı.

Yeni yönetim kurulu ilk ziyaretini İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerçekleştirdi. Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi'yi makamında ziyaret eden Başkan Karadeveci ve ekibinden Genel Sekreter Ali Yaramışlı ve Sayman Üye Engin Ceylan, 2017'de yapılması planan okul gezileri ve turları konusunda görüş alışverişinde bulundular.

OKUL GEZİLERİNDE TÜRSAB ÜYESİ SEYAHAT ACENTALARI TERCİH EDİLMELİ

Ziyaret sonrasında açıklama yapan TÜRSAB Ege BYK Başkanı İ.Hakkı Karadeveci, Ömer Yahşi ile, seyahat kalitesi ve güvenliği için okul gezilerinde ve turlarında TÜRSAB üyesi seyahat acentalarının tercih edilmesi hususunu görüştüklerini belirterek,

"Tüm okul gezilerinin, diğer tur faaliyetlerinde olduğu gibi, 1618 sayılı yasa gereği TÜRSAB üyesi seyahat acentaları aracılığı ile yapılması gerekiyor. Sayın Yahşi de bu konuda bizimle aynı görüşte olduğunu ve aksine kesinlikle müsade etmeyeceklerini ifade etti" dedi.

Yahşi'nin, güvenlik nedeniyle okulların haftaiçi gezi ve tur düzenlemesine müsade etmeyeceklerini belirttiğini dile getiren Karadeveci,

"Sayın Ömer Yahşi'nin konuya hakimiyeti ve TÜRSAB'a yaklaşımı bizleri mutlu etti. Önümüzdeki süreçte geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin güvenli gezi ve tur organizasyonları gerçekleştirebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

