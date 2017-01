Türsab Bodrum Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, turizmdeki son durum ile ilgili bilgi verdi.



TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından, yeni yılda birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla Bitez Mahallesi'ndeki Sultan Restoran'da kahvaltı etkinliği düzenlendi. TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ile Van'a tayin olan Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve eşi Filiz Çebi Candaş ile seyahat acentesi temsilcileri etkinliğe katıldı. Etkinlikte, Sevinç Gökbel, Müdür Candaş'a görev süresince verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi. Ayrıca seyahat acenteleri yöneticileri ile birlikte katıldıkları gezinin fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye etti.



TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, DHA muhabirinin turizmle ilgili sorularını da yanıtladı. Gökbel, "2017'de diğer yıllara göre çok daha farklı olacak. İçinde bulunduğumuz zor ve olumsuz koşullarda hiç moralimizi bozmayalım. 2017 ve sonrası daha iyi olacak. Dış turizm de erken rezervasyonu tercih ediyorlar ama şu an hareketlilik yok. Ülkemizde bildiğiniz gibi, özellikle yeni yıldaki Reina saldırısından dolayı ciddi bir terör baskısı ve korkusu var. Buna rağmen bu algıyı değiştirip, ülkemizde huzur ve güvenin olduğu, yaşamın aynen devam ettiği algısını biz seyahat acenteleri ve tur operatörleri olarak işlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi bu devlet politikamız aynı zamanda. Ama ülkemiz her türlü saldırı ve baskının altında. Bütün bunlara rağmen bu günler geçecek biz ondan umutluyuz. Hem moral bulacağız hem de ağlama zamanı değil" dedi.



REZERVASYONLAR YOK DENECEK DURUMDA.



BODEX Travel&Yachting'in Genel Müdürü ve TÜRSAB Genel Merkez'de Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Gül Gözütok ise, 2017 yılı için öngöremedikleri bir durumun söz konusu olduğunu ve rezervasyonların oldukça düştüğünü belirtti. Gözütok, "Dünya geneline de bakılacak olursa artık insanlar son dakika rezervasyon yapmaya da çok alıştı. Ancak Avrupa ülkeleri bizim geçen seneki durumumuzdan dolayı biraz daha fazla yoğunluk yaşadılar. Hem iç turizmde hem de dış turizmde böyle oldu. Ülkemize getirmediğimiz Avrupalılar yine Avrupa ülkelerinden İspanya'ya İtalya'ya Hırvatistan'a kaydılar. Yerli turizmden beslendik, besleniyoruz. Zannediyorum bu sene de aynısı olacak. Rezervasyonlarda çok ciddi anlamda bir düşüş var. Hatta düşüşte demeyelim, yok. Bir belirsizlik var. Bazı dönemlerde ülke içinde yaşadığımız güzel olaylar hafif bir hareketlendirme getiriyor. Ama bir bakıyoruz yazışmaların sonunda 'Biz gelmeyi düşünüyoruz ama çok güvenli hissedemiyorum. Sigorta firmalarımız bize bu güveni bu desteği vermedi, veremiyorlar' gibi sebepler öne sürüyorlar. Aslında Avrupalı turist Türkiye'ye gelmek istiyor. Bizim onlara verdiğimiz servisten, hizmetten, kültürümüzden, her şeyden çok memnunlar, ama ülkemizin son zamanlarda içinde bulunduğu durumdan ve belirsizlikten dolayı böyle bir bekleme sürecindeler. 2017 rezervasyonları yüzde 5 civarında" dedi.



"DÜNYANIN HER YERİNDE OLABİLECEĞİNİ ANLATMALIYIZ"



Gözütok, Türkiye'ye şu an bile yurtdışından gelenler olduğunu belirterek, bu turistlerin kanalıyla tanıtım yapılabileceğini, yaşayan birinin memnuniyetinin ağızdan ağıza daha etkili bir şekilde yayılacağını ifade etti. Gözütok, Arap turistlerin son zamanlarda Türkiye'yi tercih ettiğini, ancak İstanbul'daki son saldırıların onları da korkuttuğunu belirterek, bu ortamdan çok etkilenmeyecek ülkeler üzerinde biraz daha çalışma yaparak, bu yaşananların dünyanın her yerinde her ülkesinde yaşanabilecek bir olay olduğunu vurgulayarak, tanıtıma devam edilmesi gerektiğini ifade etti.