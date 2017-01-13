Türsab Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulundan Kocadon'a Ziyaret

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu yeni yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



Ziyarette, 2017 yılıyla ilgili TÜRSAB Bodrum'un planladığı projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, Bodrum Belediyesi ile ortak çalışmaların yapılabileceğine değinildi.



Başkan Kocadon, yaptığı açıklamada, yeni yönetimin TÜRSAB Bodrum için hayırlı olmasını diledi.



TÜRSAB'ın turizmde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Kocadon, şöyle konuştu:



"Çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda bir sivil birlik olarak yol gösterici özellikler taşıyorsunuz. Bu nedenle de turizme sağlamış olduğunuz katkılar, bizler için çok önemli. Bodrum'da turizmin sürdürülebilir olması için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ortak projelerde sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk olacak."



Ziyarete, TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, 2. Başkan Şenel Tuncer, Genel Sekreter Sema Nebioğlu ve yürütme kurulu üyeleri katıldı.