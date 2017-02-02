Türofed Başkanı Ayık: 2017'de 3.5 Milyon Rus Turist Gelmesi Mümkün

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Minimum 2.5 milyon civarında Rus misafirin 2017 yılında Türkiye'yi ziyaret etmesini bekliyoruz, ama bir takım şeyler belli şekilde düzeltildiği takdirde. Arada hala bir takım sorunlar var, bunlar aşıldığı takdirde bu sayının 3-3.5 milyonu görmesi, hatta üstüne bile çıkması mümkün olabilir" dedi.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2017 yılı turizm sezonunda Rus pazarına ilişkin beklentileri değerlendirdi. Geçen yıl Rus pazarında Türkiye genelinde yüzde 80'lere varan kayıplar yaşandığını, yılın son birkaç ayı charter uçuşların yeniden başlamasıyla hızlı bir geriş dönüş süreci başladığını aktaran Osman Ayık, "İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün biraz daha gelişmeye, biraz daha yakınlaşmaya ve hatta kucaklaşmaya, sıcak bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bunların hepsinin çok olumlu etkilerinin olacağına biliyoruz. Bunun sonucunda da 2017 yılında bizim çok ciddi anlamda artış sağlayacağımız bir pazar gibi önümüzde durmakta" dedi.



'HALA BİR TAKIM SORUNLAR VAR'



2014 yılında 4.5 milyon Rus turistin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Osman Ayık, "Bunda yüzde 80'ler civarında çok ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Şimdi bunun çok büyük bir bölümünü geri kazanırız diye düşünüyoruz. Şu anda Rusya Federasyonu'nun ekonomik anlamda da bir takım sıkıntılarını aşmaya başladığını düşünüyoruz. Ruble de dolar karşısında çok ciddi değer kaybı yaşamıyor artık, hatta değer kazanıyor. Bütün bunların olumlu neticesi olarak minimum 2.5 milyon civarında Rus misafirin 2017 yılında Türkiye'yi ziyaret etmesini bekliyoruz ama bir takım şeyler belli şekilde düzeltildiği takdirde. Arada hala bir takım sorunlar var, bunlar aşıldığı takdirde bu sayının 3-3.5 milyonu görmesi hatta üstüne bile çıkması mümkün olabilir" diye konuştu.



RUBLE KONUSU



Döviz kurlarındaki artışla Rusların Türkiye'deki ödemelerini rubleyle yapabilmelerine ilişkin çalışmaları da değerlendiren Osman Ayık, şöyle dedi:



"Biz istikrar peşindeyiz. Döviz kurlarının artışı bizim arzu etmediğimiz bir şey. Çünkü istikrar olsun ki ürünümüzü çok sağlıklı şekilde oluşturalım ve bunu sağlıklı şekilde tüketicimize de pazarlayalım. Hiçbir zaman burada düzensizlik istemiyoruz. Bunlar gerçekleştiği takdirde, Rusya Federasyonu para birimi olan ruble de önümüzdeki dönemlerde istikrarlı seyretmeye devam ederse, sektörel anlamda ruble bazında ticaret de yapabiliriz. Bir takım kontratlar, bir takım anlaşmalar da yapabiliriz."



- Antalya