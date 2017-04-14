Türob'tan Erciyes'e Tam Not

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Genel Müdürü İsmail Taşdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Turizm Merkezi'nin sevk ve idare edilmesi için kurulan Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'yı makamında ziyaret etti.



Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette konuşan Taşdemir, Erciyes'i uzaktan takdir ettiklerini, yatırım ve turizm heyecanını görünce daha çok sevindiklerini belirtti.



Türkiye turizminin çeşitlenmesi hedefine yönelik olarak son yıllarda ortaya çıkan en büyük yatırımlardan birisinin Erciyes Projesi olduğuna işaret eden Taşdemir, "Kış turizmiyle Kayseri bölgesinin muhteşem turizm envanterini entegre ettiğimizde ortaya çok büyük bir potansiyel çıkıyor. Erciyes son teknoloji tesisleri, sosyal imkanları ve pistleri ile tam bir Avrupai kayak merkezi olmuş. Biz de TÜROB olarak bu potansiyelin ülkemize sağlayacağı katkının artması ve kış turizmini geliştirmek için çok derin bir iş birliği içinde sizlerle çalışmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cıngı ise Erciyes master planı çerçevesinde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.



Türkiye'nin ilk dağ yönetim şirketi olarak Kayseri'de ve Türkiye'de kış turizmini geliştirmek maksadıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Cıngı, şunları kaydetti:



"Erciyes Master Planı kapsamında yapılan 200 milyon avroluk yatırım ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri haline geldik. Ülkemizin ihtiyacı olan turizmi çeşitlendirme stratejisine de uygun olarak kışın kayak, snowboard, snowkite, kayaklı yürüyüş gibi sporlar için yazın da tırmanma, dağ bisikleti, trekking, kamping, doğa ve kültür turizmi aktiviteleri için önemli bir potansiyele sahibiz. Yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca kayakseveri burada ağırlıyoruz. Her yıl bu sayıyı kat kat artırarak ilerliyor ve 2023 yılında dağ üzerindeki otel yatak kapasitesi 6 bine çıkacak. Erciyes, yatırımcılar için çok önemli bir merkez. Bütün turizmcileri buraya bekliyoruz. TÜROB gibi büyük bir camiayla iş birliği içerisinde çalışmaktan ve ülkemiz turizmine birlikte hizmet etmekten büyük memnuniyet duyacağız."