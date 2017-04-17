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Türob'dan Referandum Değerlendirmesi
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Türob'dan Referandum Değerlendirmesi

Referandum sonucunun Türkiye'ye olumlu yansıması dileğinde bulunan TÜROB Başkanı Bayındır, "Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gerekli önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekli" dedi.

Türob'dan Referandum Değerlendirmesi

Referandum sonucunun Türkiye'ye olumlu yansıması dileğinde bulunan TÜROB Başkanı Bayındır, "Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gerekli önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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