Türob'dan Referandum Değerlendirmesi
Referandum sonucunun Türkiye'ye olumlu yansıması dileğinde bulunan TÜROB Başkanı Bayındır, "Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gerekli önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekli" dedi.
Referandum sonucunun Türkiye'ye olumlu yansıması dileğinde bulunan TÜROB Başkanı Bayındır, "Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gerekli önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerekli" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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