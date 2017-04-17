Türob'dan Referandum Değerlendirmesi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, referandum dan çıkan kararın Türkiye için olumlu sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.



Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, "Referandum sonucu ülkemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Sandıktan çıkan kararın ülkemiz için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



TÜROB'un bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'ye, Türk turizmine ve ekonomisine katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini belirten Bayındır, şunlar kaydetti:



"Son 2 yıldır, Türk turizmi maalesef ki kötü bir dönem içerisine girmiştir. Sektörün dinamik yapısıyla inancını kaybetmeden profesyonel bir şekilde işine bağlılığını devam ettirmesi Türk turizminin gücünü yansıtmaktadır. Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz."