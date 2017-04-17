Türob Başkanı Bayındır'dan Referandum Değerlendirmesi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada sandıktan çıkan kararın Türkiye için olumlu sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşen referandum a ilişkin yazılı açıklama yaptı. Referandum sonucunun Türkiye için olumlu sonuçlar getirmesi temennisinde bulunan Bayındır, "Referandum sonucu ülkemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Sandıktan çıkan kararın ülkemiz için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz. TÜROB olarak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'ye, Türk turizmine ve ekonomisine katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Son iki yıldır, Türk turizminin kötü bir dönem içerisine girdiği belirten Bayındır, sektörün dinamik yapısı ile inancını kaybetmeden profesyonel bir şekilde işine bağlılığını devam ettirmesinin Türk turizminin gücünü yansıttığını aktardı. Bayındır, turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesinin beklendiğini de belirtti. - İSTANBUL