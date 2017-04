Turnuvamız Büyük Bir Marka Haline Geliyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Lale Cup ITF Kadınlar Tenis Turnuvası'nın her geçen yıl daha da büyük bir marka haline geldiğini söyledi.



İBB Göztepe Gülbahçe Spor Tesisleri'nde bu yıl 5. kez düzenlenen turnuvanın final gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özbayraktar, Türk sporcularının başarıları nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtti.



Güzel bir havada final müsabakalarının gerçekleştiğini aktaran Özbayraktar, "Havanın böyle güzel olması organizasyonun daha renkli olmasını sağlıyor. Özellikle Türk sporcuların final oynaması bizim açımızdan çok mutluluk verici. Geçen yıllara göre yurt dışından gelen tenisçilerimiz hep aynı seviyede ama bizim tenisçilerimizin kalitesini daha yükseldiğini görüyoruz. Her sene turnuvamız daha da büyük bir marka haline geliyor. İnşallah daha da büyüteceğiz." dedi.



İBB Spor İstanbul olarak 25 branşta hizmet verdiklerini anlatan Özbayraktar, "İnşallah geleceğin madalyalarını alacak, dünya şampiyonluğu elde edecek sporcular yetiştireceğiz. Her geçen yıl bu organizasyondaki seyircisi sayısı da ikiye katlanıyor. Sadece sporcu değil, seyirci sayısının da artması bizim için önemlidir." diyerek sözlerini tamamladı.