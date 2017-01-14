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Türmob 32. Karadeniz Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısı
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Türmob 32. Karadeniz Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan, "Kısır tartışmalara prim vermeyeceğimiz, dedikodulara üretimle cevap vereceğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

Türmob 32. Karadeniz Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan, "Kısır tartışmalara prim vermeyeceğimiz, dedikodulara üretimle cevap vereceğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

Arıkan, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının (YSMMMO) ev sahipliğinde Termal ilçesindeki bir otelde düzenlenen "TÜRMOB 32. Karadeniz Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında, ülkenin zor dönemden geçtiğini söyledi. Buna rağmen üretime devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, bir öncekini İstanbul'da yaptıkları toplantının 32'ncisini Yalova'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkedeki terör olaylarına değinen Arıkan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin sevgiye, barışa, kardeşliğe her zaman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Acıların bitmesi en büyük dileğimiz. Önümüzde yeni bir dönem var. Genel bir anlayışı ortaya koymak istiyorum. Kısır tartışmalara prim vermeyeceğimiz, dedikodulara üretimle cevap vereceğimiz bir dönemdeyiz. Bizim temel yaklaşımımız bu. Biz her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz."

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın 9 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını belirten Arıkan, "Sizlere '5 önemli sorun nedir?' diye sorduk. Odaların bu konularda görüşlerini istedik. Bu sorunların ne olduğunu da 9 Şubat'ta görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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