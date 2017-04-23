Turmepa ve İdo Denizi Görmemiş İstanbul Çocuklarını Denizle Tanıştırdı
DENİZ Temiz Derneği/ TURMEPA, "Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam" anlayışından hareketle, bu yıl da denizi görmemiş İstanbul çocuklarını denizle tanıştırdı.
DENİZ Temiz Derneği/ TURMEPA, "Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam" anlayışından hareketle, bu yıl da denizi görmemiş İstanbul çocuklarını denizle tanıştırdı. Denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul'da 200 binin üzerinde denizi hiç görmemiş çocuğun yaşadığı tahmin ediliyor.
TURMEPA'nın gerçekleştirdiği bu etkinlik ile yaklaşık 300 çocuk, İDO deniz otobüsü ile İstanbul Boğazı'nı tanıma ve deniz sevgisini tatma fırsatı buldu. Çocuklar bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve mutlulukla kutladı.
Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, sancaktepe ve Sultanbeyli'de yaşayan ve bu ilçelerde okullara giden ilköğretim öğrencilerini, her sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirledi. Bu yıl 9. kez düzenlenen TURMEPA çocuk şenliği, İDO ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi. Çocukların etkinlik alanlarına taşınmasını City Turizm'in üstlendiği etkinliğe Burla Makina da destek verdi.
Projenin bu yılki teması "İstanbul Boğazı'nı ve Marmara Denizi'ni Tanıyalım ve Koruyalım" oldu. Bu sene İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, İDO deniz otobüsü ile boğaz turu yaparak denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkardı. Çocuklar şarkılar eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadılar. Etkinlik çerçevesinde 70 TURMEPA Gönüllüsü, projenin bir parçası olarak çocuklara çevrelerine ve geleceklerine sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktardı, rehberlik etti. Düzenlenen eğitimlerde çocuklar, İstanbul Boğazı'nın tarihini ve önemi konusunda bilgilendi, abi ve ablarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi.
Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Semiha Öztürk etkinlikte, "Bu çok özel ve anlamlı etkinliğin bu yıl dokuzuncusunu düzenlemekten övünç duyan TURMEPA, yine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle bu yılki etkinlikle birlikte 12 bine yakın çocuğu denizle buluşturmuş oldu; ama daha İstanbul'da on binlerce çocuk denizle tanışmayı bekliyor. Bunu söylemekten hep gurur duyduk; bizim etkinliklerimizle birlikte çocuklarımız çevresine ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen ve bizimle beraber, bugünü çocuklara gerçek bir bayram hediyesine dönüştürmek için özveriyle çalışan başta İDO olmak üzere City Turizm ve BURLA Makina'ya da teşekkür ediyoruz." dedi.
İDO Kurumsal İletişim Müdürü Hande Ergünlü, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesajında, "Deniz yolculuklarının keyifli adresi İDO olarak TURMEPA ve diğer kuruluşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu proje ile geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza deniz sevgisini aşılayabildikse ne mutlu bize! Çocuklarımızın küçük yaşta denizle tanışıp denizi sahiplenmesini sağlama yönünde bu projenin parçası olmak, bizim için çok değerli. Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan bu bayramı çocukların doğayla iç içe bir gün geçirerek kutlamaları yanında ufuklarını genişletmeyi de amaçladık. Amacımıza yönelik verimli işbirlikleri ve sosyal çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
City Turizm ise şu mesajı paylaştı: "City Turizm Ailesi olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın yüzünü güldüren bu anlamlı projeye bu yıl da katkıda bulunmaktan dolayı gurur duymaktayız. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz."
- İstanbul