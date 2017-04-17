Turmaks, AB İçin Mali'ye Mobil Klinik Teslim Edecek

Turmaks, Avrupa Birliği'nin (AB) Mali'deki Eğitim Misyonu (EUTM Mali) kullanımına sunulmak üzere 3 konteynerden oluşan gelişmiş bir mobil klinik için üretime başladı.



Turmaks'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, ürettiği ve Mali'nin 3 ayrı noktasında hizmet verecek seyyar kliniğin kurulum ve lojistik operasyonlarından da sorumlu olacak.



Kliniğin Mali'deki ilk noktası, başkent Bamako yakınında bulunan Koulikoro'daki EUTM kampı olacak. Buradaki kısa eğitimin ardından klinik, Sikasso ve Kayes'te ikişer aylık dönemler için tekrar kurulacak.



Projenin EUTM adına tıbbi işletme ayağı ise bu alanda dünyanın en büyüğü olan bir Fransız firması tarafından gerçekleştirilecek. Projenin ilk tasarımından itibaren Turmaks ile ortak çalışan firma, proje kapsamında doktor, hemşire ve diğer tıbbi ekibi sağlayacak.



Klinik, 2 genişleyebilir teknolojili ve bir standart konteynerden oluşuyor. Klinik kapasitesi dahilinde ameliyathane, yoğun bakım, radyoloji ve destek üniteleri bulunuyor. Tüm Turmaks sahra hastaneleri gibi, kendine yetecek şekilde planlanan klinikte, jeneratör, su arıtma, medikal gaz gibi sistemler paket içinde tümleşik olarak tasarlanıyor. Bu tasarımlar sayesinde klinik kurulumu bir gün içinde tamamlanabiliyor.