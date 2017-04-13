Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Turkven'den İstihdam ve Yeni Yatırım Hamlesi
Ara
BİST 90.988 %0,04
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Turkven'den İstihdam ve Yeni Yatırım Hamlesi

Turkven, gerçekleştirdiği yatırımlarla istihdam artışına da destek oluyor.

Turkven'den İstihdam ve Yeni Yatırım Hamlesi

Turkven, gerçekleştirdiği yatırımlarla istihdam artışına da destek oluyor. 2016 yılında 7 bin 300'ü aşkın kişiye iş imkanı yaratan Turkven, 2017 yılında ise 4 bin 500 kişiye daha ek istihdam sağlayacak.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>