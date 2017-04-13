Turkven'den İstihdam ve Yeni Yatırım Hamlesi
Turkven, gerçekleştirdiği yatırımlarla istihdam artışına da destek oluyor.
Turkven, gerçekleştirdiği yatırımlarla istihdam artışına da destek oluyor. 2016 yılında 7 bin 300'ü aşkın kişiye iş imkanı yaratan Turkven, 2017 yılında ise 4 bin 500 kişiye daha ek istihdam sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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