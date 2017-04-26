Türktraktör İlk Çeyrekte 961 Milyon TL Ciro Elde Etti

TürkTraktör'ün cirosu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 961 milyon TL'ye ulaştı.



TürkTraktör, 2017 yılı ilk 3 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 2016 yılını, pazardaki liderliğini kesintisiz 10. yılına taşıyarak tamamlayan şirket, 2017 yılına önemli bir ciro artışıyla başladı ve yılın ilk çeyreğini 961 milyon TL'lik toplam ciroyla tamamladı. TürkTraktör bu sonuçla, cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artırdı.



Kurlarda yaşanan hızlı artışa rağmen TürkTraktör'ün ilk 3 aylık dönemde brüt karı 168 milyon TL, brüt kar marjı ise yüzde 17,5 oldu. Şirketin ilk çeyrekte faaliyet karı 95 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK tutarı da yüzde 11,6'lık marj ile 112 milyon TL oldu.



TürkTraktör'ün 2017'nin ilk 3 ayının sonundaki net karı ise 55 milyon TL olarak kaydedildi.



Ankara ve Sakarya Erenler'de bulunan 2 fabrikasında yaptığı üretim çalışmalarıyla Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştiren TürkTraktör, yılın başından itibaren mart ayı sonuna kadar toplam 11 bin 423 traktörü banttan indirdi.



Yurt içi pazarda 8 bin 740, yurt dışı pazarda ise 3 bin 11 traktör satışı yapan şirket, ilk çeyreği toplam satışta 11 bin 751 traktörle tamamlamış oldu.



TürkTraktör, 3 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği 250 milyon TL temettü ödemesi ile 2016 yılı karının yüzde 68'lik kısmını da hissedarlarına dağıttı.



"2017'ye bir önceki yılın başarı rüzgarını arkamıza alarak başladık"



Finansal sonuçları değerlendiren TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, şunları kaydetti:



"1954 yılından beri modern tarıma yön verme vizyonu ile yaptığımız üretim ve çalışmalarla son 30 yılda toplamda 18 kez pazar lideri olduk. 2016 yılı ise kesintisiz liderliğimizi 10. yılına taşıdığımız ve yeni rekor sonuçlar elde ettiğimiz bir sene oldu. 2017'ye de bir önceki yılın başarı rüzgarını arkamıza alarak başladık.



TürkTraktör olarak 2017'nin hemen başında bir ilki daha yaşadık ve şirket tarihimizin ilk tahvil ihracını gerçekleştirdik. İlk olarak 7 Nisan'da 3 yıl vadeli ve ardından bugün 2 yıl vadeli 75'er milyon TL'lik tahvil ihraçlarımızı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirdik. Toplam 150 milyon TL nominal değerli tahvil ihracımıza gösterilen yoğun talep, şirketimizin güçlü sermayedar ve bilanço yapısına duyulan güvenin bir yansıması olarak bizleri de çok gururlandırdı."



İlk çeyrekte imzalarını attıkları yenilikler ve kazandıkları ödüllerle ilgili bilgiler de veren Votta, şu ifadeleri kullandı:



"2017'ye sadece finansal ve operasyonel sonuçlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla başlamadık. Yılın ilk çeyreğinde, 'yeni nesil yerli' mottosu ile ürettiğimiz, yüksek performansı, gücü ve konforuyla dikkat çeken 'New Holland TR5 Serisi'ni çiftçilerimizle buluşturduk. İlk 3 ayda, geçtiğimiz yıllarda aldığımız ödüllerimize yenilerini eklemenin gururunu da yaşadık.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen 43. Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri'nde İhracat Başarı (Altın Ödül) ve Teknoloji Başarı ödüllerini kazandık. Hızlı bir girişle ve aralıksız büyümemizi sürdürmek adına yeni hedeflerle girdiğimiz 2017'de de yatırımlarımıza devam ederek yeni başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."