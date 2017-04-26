Türktraktör, 2017'ye Tahvil İhracıyla Başladı

– TürkTraktör'ün 2016 yılını, 2017 yılına ciro artışıyla başladığı ve şirket tarihinde ilk tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı.



TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta; 2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak 1954 yılından beri 'modern tarıma yön verme vizyonu' ile üretim ve çalışmalar yapan şirketin 2017'ye 2016'nın başarı rüzgarını arkalarına alarak başladıklarını söyledi.



Son 30 yılda toplamda 18 kez pazar lideri olduklarını belirten Votta, TürkTraktör olarak ilk çeyrekte tarihlerinde ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek şöyle dedi:



"TürkTraktör olarak 2017'nin hemen başında bir ilki daha yaşadık ve şirket tarihimizin ilk tahvil ihracını gerçekleştirdik. İlk olarak 07 Nisan 2017 tarihinde 3 yıl vadeli ve ardından 26 Nisan 2017 tarihinde 2 yıl vadeli 75'er milyon liralık tahvil ihraçlarımızı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirdik. Toplam 150 milyon lira nominal değerli tahvil ihracımıza gösterilen yoğun talep, şirketimizin güçlü sermayedar ve bilanço yapısına duyulan güvenin bir yansıması olarak bizleri de çok gururlandırdı."



Marco Votta ilk çeyrekte imzalarını attıkları yenilikler ve kazandıkları ödüllerle ilgili bilgileri şöyle sıraladı:



"2017'ye sadece finansal ve operasyonel sonuçlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla başlamadık. Yılın ilk çeyreğinde, 'yeni nesil yerli' mottosu ile ürettiğimiz, yüksek performansı, gücü ve konforuyla dikkat çeken 'New Holland TR5 Serisi'ni çiftçilerimizle buluşturduk. İlk üç ayda, geçtiğimiz yıllarda aldığımız ödüllerimize yenilerini eklemenin gururunu da yaşadık. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen '43. Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri'nde 'İhracat Başarı (Altın Ödül)' ve 'Teknoloji Başarı' ödüllerini kazandık. Hızlı bir girişle ve aralıksız büyümemizi sürdürmek adına yeni hedeflerle girdiğimiz 2017'de de, yatırımlarımıza devam ederek yeni başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."



Votta'nın verdiği bilgiye göre kurlarda yaşanan hızlı artışa rağmen TürkTraktör 'ün ilk üç aylık döneminde brüt karı 168 milyon lira brüt kar marjı ise yüzde 17.5 oldu. Şirketin ilk çeyrekte faaliyet karı 95 milyon lira olarak gerçekleşirken; FAVÖK tutarı da yüzde 11.6 'lık marj ile 112 milyon lira oldu. TürkTraktör'ün 2017'nin ilk 3 ayının sonundaki net karı ise 55 milyon lira olarak kaydedildi. Ankara ve Adapazarı Erenler'de bulunan 2 fabrikasında yaptığı üretim çalışmalarıyla Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştiren TürkTraktör, yılın başından itibaren Mart ayı sonuna kadar toplam 11 bin 423 adet traktörü banttan indirdi.



Yurt içi pazarda 8 bin 740, yurt dışı pazarda ise 3 bin 11 traktör satışı yapan şirket; ilk çeyreği toplam satışta 11 bin 751 traktör ile tamamlamış oldu. - Ankara