Türktraktör 2017'ye Ciroda Artış

2016 yılını, pazardaki liderliğini kesintisiz 10. yılına taşıyarak tamamlayan traktör devi, 2017 yılına başarılı bir ciro artışıyla başladı ve 2017 yılının ilk çeyreğini 961 milyon TL'lik toplam ciroyla tamamladı.

Şirket bu sonuçla, cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8,5 artırmayı başardı.

Kurlarda yaşanan hızlı artışa rağmen TürkTraktör 'ün ilk üç aylık döneminde brüt karı 168 milyon TL, brüt kar marjı ise %17,5 oldu. Şirketin ilk çeyrekte faaliyet kârı 95 milyon TL olarak gerçekleşirken; FAVÖK tutarı da %11,6 'lık marj ile 112 milyon TL oldu.

TürkTraktör'ün 2017'nin ilk 3 ayının sonundaki net kârı ise 55 milyon TL olarak kaydedildi.

Ankara ve Sakarya Erenler'de bulunan 2 fabrikasında yaptığı üretim çalışmalarıyla Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yaklaşık %70'ini gerçekleştiren TürkTraktör, yılın başından itibaren Mart ayı sonuna kadar toplam 11 bin 423 adet traktörü banttan indirdi.

Yurt içi pazarda 8 bin740 , yurt dışı pazarda ise 3 bin 011 traktör satışı yapan şirket; ilk çeyreği toplam satışta 11 bin 751 adet traktör ile tamamlamış oldu.

TürkTraktör, 3 Nisan 2017'da gerçekleştirdiği 250 milyon TL temettü ödemesi ile 2016 yılı kârının % 68'lik kısmını da hissedarlarına dağıttı.

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta: "2017'ye başarılı sonuçlar ve ilk tahvil ihracımızı gerçekleştirerek hızlı bir giriş yaptık" TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta; 2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"1954 yılından beri 'modern tarıma yön verme vizyonu' ile yaptığımız üretim ve çalışmalarla son 30 yılda toplamda 18 kez pazar lideri olduk. 2016 yılı ise, kesintisiz liderliğimizi 10.yılına taşıdığımız ve yeni rekor sonuçlar elde ettiğimiz bir sene oldu. 2017'ye de bir önceki yılın başarı rüzgarını arkamıza alarak başladık."

Marco Votta TürkTraktör olarak ilk çeyreği takiben gerçekleştirdikleri 'ilk' tahvil ihracının da kısa bir değerlendirmesini yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"TürkTraktör olarak 2017'nin hemen başında bir ilki daha yaşadık ve şirket tarihimizin ilk tahvil ihracını gerçekleştirdik. İlk olarak 07.04.2017 tarihinde 3 yıl vadeli ve ardından 26.04.2017 tarihinde 2 yıl vadeli 75'er milyon TL'lik tahvil ihraçlarımızı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirdik. Toplam 150 milyon TL nominal değerli tahvil ihracımıza gösterilen yoğun talep, şirketimizin güçlü sermayedar ve bilanço yapısına duyulan güvenin bir yansıması olarak bizleri de çok gururlandırdı."

Marco Votta ilk çeyrekte imzalarını attıkları yenilikler ve kazandıkları ödüllerle ilgili bilgiler de vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"2017'ye sadece finansal ve operasyonel sonuçlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla başlamadık. Yılın ilk çeyreğinde, 'yeni nesil yerli' mottosu ile ürettiğimiz, yüksek performansı, gücü ve konforuyla dikkat çeken 'New Holland TR5 Serisi'ni çiftçilerimizl buluşturduk. İlk üç ayda, geçtiğimiz yıllarda aldığımız ödüllerimize yenilerini eklemenin gururunu da yaşadık. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen "43. Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri"nde 'İhracat Başarı (Altın Ödül)' ve 'Teknoloji Başarı' ödüllerini kazandık. Hızlı bir girişle ve aralıksız büyümemizi sürdürmek adına yeni hedeflerle girdiğimiz 2017'de de, yatırımlarımıza devam ederek yeni başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."