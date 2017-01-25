Turks ve Caicos Adaları'nda Bot Faciası: 12 Ölü

Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları'nda 12 Haitili göçmenin boğulduğu bildirildi.



Turks ve Caicos Adaları Emniyet Sözcüsü Keith Clarke'ın yaptığı açıklamaya göre, Haitili göçmenleri taşıyan botun İngiliz Karayipleri yakınlarında alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.



Clarke, olayda yaşamını yitirenlerden çoğunun kadın olduğunu ve cesetlerinin Providenciales Adası'nın kuzeybatı kıyılarında bulunduğunu ifade etti.



ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin de devam eden arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olduklarını kaydeden Clarke, botun alabora olduktan sonra sayıları bilinmeyen göçmenler tarafından karaya çıkarıldığını dile getirdi.



Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları, uzun süredir Haitili kaçak göçmenlerin kaçakçılık alanı olarak kullanılıyor.