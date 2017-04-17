TÜRKPA'dan referandum değerlendirmesi



ANKARA - Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Temsilcisi Ahliman Amiraslanov referandumu değerlendirdi.

Ahliman Amiraslanov, referandum sonrası Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ile görüştüklerini belirterek, Türkiye'nin çok başarılı bir seçimi geride bıraktığını söyledi. Amiraslanov, "Seçim sandıklarını müşahede ettik. Bizi en çok memnun eden, insanların seçimlere katılım oranının yüksek olmasıydı. Başka ülkelerde, hatta Avrupa ülkelerinde bile seçimde böylesine bir aktifliği hiçbir zaman görmedik. Benim fikrim Türkiye'de seçim kanunu son derece şeffaf, objektif. Neticede, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar, bu değişikliklere 'evet' dediler" şeklinde konuştu.

(AUÖ-BT-