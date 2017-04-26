Türkonfed: "Türkiye'nin AB Üyelik Süreci Sorun Kaynağı Değil, Çözümün Aracıdır"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün gerçekleştirilecek Türkiye tartışması öncesinde, AP üyelerine gönderdiği açık mektupta, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin AB üyelik süreci sorun kaynağı değil, çözümün aracıdır" denildi.



Yapılan yazılı açıklamada, TÜRKONFED'in Türk KOBİ'lerini temsil eden öncü iş dünyası kuruluşu ve 12 milyon Avrupalı KOBİ'yi temsil eden UEAPME (Avrupa KOBİ Birliği) üyesi olduğu hatırlatıldı.



TÜRKONFED açıklamasında, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün gerçekleştirilecek Türkiye tartışması öncesinde AP üyelerine açık mektup gönderdiği vurgulandı. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sorun kaynağı değil, çözümün bir aracı olduğunun vurgulandığı mektupta, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinin desteklenmesi gerekliliğini ifade eden TÜRKONFED, AB'deki paydaşlardan da yapıcı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.



TÜRKONFED mektubunda özetle şu konular dile getirildi:



"AB üyelik süreci Türkiye demokrasisi için istikrar ve reform kararlılığını ifade ederken, AB için de daha geniş bir Avrupa siyasi alanı ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu 'kazan-kazan' ilişkisinin geçmişte iyi işlediği görülmüştür. Bu bağlamda, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu; enerji, iç güvenlik ve dış politika alanlarında pekiştirilmiş iş birliğine dayanan akılcı, sağduyulu ve pragmatik bir politikanın izlenmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde her iki taraf için de 'kaybet-kaybet' çıkmazına sürüklenecektir."



Uluslararası arenada güçlü bir Avrupa'nın barış, demokrasi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal ilerleme için gerekliliğinin belirtildiği mektupta, Türk iş dünyasının ve toplumun önemli bir kesiminin özgürlükçü bir demokrasiye ve insani kalkınma değerlerine inandığı aktarıldı.



TÜRKONFED'in demokrasiyi güçlendirecek politikaları ve ulusal düzeyde AB mevzuatıyla uyumu desteklediği ifade edilirken, "Daha demokratik, daha müreffeh ve daha güvenli Türkiye ve Avrupa'dan yanayız" denildi. - İstanbul