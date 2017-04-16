Türkonfed'den Referandum Açıklaması

TÜRKONFED, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Anayasa Referandumu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanı geldiğini söyledi.



Türkiye genelinde 25 federasyon, 190 dernek ve 40 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Anayasa Referandumu sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, süreçte özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanı geldiği belirtildi.



Referandumların tüm dünyada demokrasi kültürünün bir parçası olduğunun dile getirildiği basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Toplumun demokratik bir olgunluk içinde verdiği oyun rengine güveniyoruz. Türk halkı refah, barış ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzen beklemektedir. Bu toplumsal düzenin demokratik hukuk devleti ve dışa açık piyasa ekonomisi kuralları altında işlerlik kazanacağı bir gerçektir. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla artık özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanı gelmiştir. Ekonomik teşviklerin, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, üretim ve ihracatın artırılmasını amaçlayan Kredi Garanti Fonu'nun bütçe disiplini gözetilerek etkinliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı politikaların izlenmesi gibi hayata geçirilecek ekonomik ve yapısal reformlar da sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. 11'inci 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın bu reformları kapsayacağı beklentisi içerisindeyiz.



Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında AB üyeliği hedefi önemli bir çıpa işlevi görmektedir. AB'ye uyum reformlarını sadece üyelik süreci için değil Türk halkının özlenen özgürlükçü demokrasiyi hak ettiğine inandığımız için destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece içeride değil, dışarıda da uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık kazanması için siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kanaat önderleri ve toplum kesimlerinin ortak bir gelecek paydasında birleşmesi gücümüze güç katacaktır.Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi kültürüne ihtiyacımız vardır. Gelişmiş demokrasilerin birleştirici unsuru ise kapsayıcı ve bütünleştirici bir anayasadır. 21'inci yüzyıl Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni anayasanın; özgürlüklerin önünü açacak, toplumu birleştirecek şekilde, ortak akıl ve uzlaşıyla hazırlanması önemlidir. Ülkemiz, 21'inci yüzyılın dünyasına yakışır yeni ve sivil bir anayasayı hak etmektedir. 80 milyon olarak enerjimizi, geleceğimizi ilgilendiren konulara odaklamalı ve var gücümüzle ülkemizin kalkınması için seferber olmalıyız". - İSTANBUL