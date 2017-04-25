Türkonfed'den Avrupa Parlamentosu'na Açık Mektup

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yarın gerçekleştirilecek Türkiye tartışması öncesinde, AP üyelerine tavsiye niteliğinde açık mektup gönderdi.



TÜRKONFED mektubunda AP üyelerine hitaben, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sorun kaynağı değil, çözümün bir aracı olduğunu vurguladı.



Mektupta, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinin desteklenmesi gerekliliğini vurgulayan TÜRKONFED, AB'deki paydaşlardan da yapıcı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.



TÜRKONFED mektubunda şu hususlar kaydedildi:



"AB üyelik süreci Türkiye demokrasisi için istikrar ve reform kararlılığını ifade ederken, AB için de daha geniş bir Avrupa siyasi alanı ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu 'kazan-kazan' ilişkisinin geçmişte iyi işlediği görülmüştür. Bu bağlamda, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu; enerji, iç güvenlik ve dış politika alanlarında pekiştirilmiş iş birliğine dayanan akılcı, sağduyulu ve pragmatik bir politikanın izlenmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde her iki taraf için de 'kaybet-kaybet' çıkmazına sürüklenecektir."



Uluslararası arenada güçlü bir Avrupa'nın barış, demokrasi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal ilerleme için gerekliliğinin belirtildiği mektupta, Türk iş dünyasının ve toplumun önemli bir kesiminin özgürlükçü bir demokrasiye ve insani kalkınma değerlerine inandığı aktarıldı.



TÜRKONFED'in demokrasiyi güçlendirecek politikaları ve ulusal düzeyde AB mevzuatıyla uyumu desteklediği kaydedilirken, "Daha demokratik, daha müreffeh ve daha güvenli Türkiye ve Avrupa'dan yanayız." ifadesi kullanıldı.