Türkonfed Başkanı Kadooğlu İş Dünyasını Yatırıma Çağırdı

Türkonfed Başkanı Kadooğlu iş dünyasını yatırıma çağırdı

Kadooğlu "Dünyada ve ülkemizde ekonomik bir sıkıntı var"



MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'incısı düzenlene "İş Dünyası Zirvesi"nde Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Tarkan Kadooğlu Dünya'nın ekonomik bir krizde olduğunu söyleyerek Türk yatırımcıların korkmaması gerektiğini açıkladı.

Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Deneği (Besiad) tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "İş Dünyası Zirvesi"ne Ege bölgesinden birçok iş adamı katıldı. Bir otelde düzenlene zirve öncesinde iş dünyasından birçok isim bir araya gelerek kendilerini tanıttı. Toplantıya TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu Gültekin Okay Salgar yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Besiad Başkanı Emre Köroğlu ve Besiad üyeleri de katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu Referandum sonrası iş dünyası önünü görmeye başladığını ifade ederek "Ülkemizde bu darbe olayı ve Referandum süreci ile beraber iş dünyasının önünü görmemiş olması gelecekle ilgili kaygıları olmuş olmasından dolayı ciddi bir kayıp yaşadık. Referandum hayırlısı ile bitti. Vatandaşlarımız kendi öz iradeleriyle kendi fikirlerini sandığa yansıttılar. Artık referandum geride kaldı. Bugünden sonra hepimiz el birliğiyle yerelinden, bölgeseline ve ulusalına kadar 81 milyon insanın birleşip siyasetçileri sivil toplum kuruluşları herkes bir arada olup ülkenin kalkınmasına katkı sağlanmamız lazım. Bu kaybettiğimiz süreçleri eminim ki kalkınma ve seferberlik konusunda güç birliği yapacak"dedi.

Ülkemizi hep birlikte kalkındıracağız

Kadooğlu dünyada bir ekonomik sıkıntının da olduğunu sözlerine ekleyerek "Dünya'da bir sıkıntı var. Bu konu herkesçe biliniyor. Ülkemizde de ekonomik bir sıkıntı söz konusu. Hükümetin aldığı son teşvik kararları Özellikle Kobilerin finansmana erişim konusundaki atakları önemsenecek bir durum. Tedirginlikle iş yapılamaz. Özellikle bizim ülkemize güvenmemiz lazım. Bizim kendimize güvenmemiz lazım. Bu sorunu, bu kara bulutu el birliği ile kaldıracağız. Ben kendi şirketlerimde yatırımlarıma devam ediyoruz. Biz TÜRKONFED olarak iş dünyasındaki bütün üyelerimize şunu söylüyoruz, Ülkenize güvenin yerelimize, bölgemize ve ülkemize güveneceğiz. Elbirliği ile ileriye dönük yatırım yapacağız. Eğer korkular ile düşünürsek bu işi zaten daha geriye gideriz. Bizim bu korkuları aşıp kendimize güvenip bu sorunu biz pozitife çevireceğiz. Ekonomistlerin tabi ki önerilerini dinleyip tedbirlerimizi alacağız hazırlıklarımızı yapacağız ama önümüze de bakacağız. Çünkü başka Türkiye yok bu ülkeyi kalkındırmak hepimizin görevidir. İş dünyasının her zaman olduğu gibi eli değil gövdesi taşın altındadır"dedi.

6'ıncı "iş dünyası zirvesi"ne Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Besiad Başkanı Emre Köroğlu ve Besiad üyeleri de katıldı.

(EA-