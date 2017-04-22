Türkonfed Başkanı Kadooğlu İş Dünyasını Yatırıma Çağırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'İş Dünyası Zirvesi'ne katılan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, iş dünyasını yatırıma çağırdı.



Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Deneği (BESİAD) tarafından düzenlenen İş Dünyası Zirvesine Ege bölgesinden çok sayıda iş adamı katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Güney Ege Sanayiciler ve İş adamları Federasyonu (GESİFED) Gültekin Okay Salgar'ın yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, BESİAD Başkanı Emre Köroğlu ve BESİAD üyeleri de katıldı.



Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, referandum sonrası iş dünyasının önünü görmeye başladığını ifade ederek "Ülkemizde bu darbe olayı ve referandum süreci ile beraber iş dünyasının önünü görmemiş olması gelecekle ilgili kaygıları olmuş olmasından dolayı ciddi bir kayıp yaşadık. Referandum hayırlısı ile bitti. Vatandaşlarımız kendi öz iradeleriyle kendi fikirlerini sandığa yansıttılar. Artık referandum geride kaldı. Bugünden sonra hepimiz el birliğiyle yerelinden, bölgeseline ve ulusalına kadar 81 milyon insanın birleşip siyasetçileri sivil toplum kuruluşları herkes bir arada olup ülkenin kalkınmasına katkı sağlamamız lazım. Bu kaybettiğimiz süreçleri eminim ki kalkınma ve seferberlik konusunda güç birliği yapacak" dedi.



"Ülkemizi hep birlikte kalkındıracağız"



Kadooğlu dünyada bir ekonomik sıkıntının da olduğunu sözlerine ekleyerek "Dünya'da bir sıkıntı var. Bu konu herkesçe biliniyor. Ülkemizde de ekonomik bir sıkıntı söz konusu. Hükümetin aldığı son teşvik kararları özellikle KOBİ'lerin finansmana erişim konusundaki atakları önemsenecek bir durum. Tedirginlikle iş yapılamaz. Özellikle bizim ülkemize güvenmemiz lazım. Bizim kendimize güvenmemiz lazım. Bu sorunu, bu kara bulutu el birliği ile kaldıracağız. Ben kendi şirketlerimde yatırımlarıma devam ediyorum. Biz TÜRKONFED olarak iş dünyasındaki bütün üyelerimize şunu söylüyoruz, ülkenize güvenin. Yerelimize, bölgemize ve ülkemize güveneceğiz. El birliği ile ileriye dönük yatırım yapacağız. Eğer korkular ile düşünürsek bu işi zaten daha geriye gideriz. Bizim bu korkuları aşıp kendimize güvenip bu sorunu biz pozitife çevireceğiz. Ekonomistlerin tabi ki önerilerini dinleyip tedbirlerimizi alacağız hazırlıklarımızı yapacağız ama önümüze de bakacağız. Çünkü başka Türkiye yok. Bu ülkeyi kalkındırmak hepimizin görevidir. İş dünyasının her zaman olduğu gibi eli değil gövdesi taşın altındadır" ifadelerini kaydetti. - MUĞLA