Türkonfed 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi İçin Geri Sayım Başladı

TÜRKONFED'in düzenlediği Girişim ve İş Dünyası Konseyi'nin 39'uncusu, 12-13 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi, bu yıl Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) ev sahipliğinde 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Türk politika ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini Diyarbakır'da buluşturacak olan Konsey kapsamında, TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye'de kentler bağlamında gelişim dinamiklerini ortaya koyan 'Kent Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye'nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi'ne' raporu da açıklanacak. Rapor, TÜRKONFED ve İPM tarafından hayata geçirilen Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetişim Forumu'nun ilk ürünü olması ve sürdürülebilir kalkınmanın bölgesel kalkınmadan başlayacağını kent-bölge ekonomisi çerçevesinde irdelemesi açısından da önemli tespitler içeriyor.



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal'ın açılış konuşmaları ile başlayacak Konsey toplantısına; Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, TURCAS Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman gibi çok sayıda önemli isim katılım gösterecek. Konsey toplantısında TÜRKONFED üyeleri arasında etkin bir işbirliği kurulmasını amaçlayan 'Ticaret Köprüsü Görüşmeleri' de yapılacak.



Kadooğlu: "Diyarbakır kalkınma hamlesinin lokomotifi olabilir"



"Türkiye'nin 'orta gelir' tuzağından kurtulmasını sağlayacak bir ekonomik ivmenin yakalanmasının, ülkemizin refahının yükselmesi adına en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu düşünüyoruz" diyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve rekabetçiliğin yeni dinamiklerinin ortaya konulmasının sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğunu söyledi.



Bölgenin normalleşmesinin siyaset kanallarına şans tanıyarak tetikleneceğini belirten Kadooğlu, Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal hayatına yapılacak katkının, bölgedeki iklimi değiştireceğine inandıklarını ifade etti. Kadooğlu, şöyle devam etti: "Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürü ile var olur. Türkiye'nin küresel rekabetçilikte üst sıralara tırmanması, gelecekte dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi kadar özgürlükçü bir demokrasi anlayışı ile gerçekleşebilir. Diyarbakır başta olmak üzere bölgeden başlayacak bir ekonomik gelişme, ülkemizin kalkınma hamlesinin de lokomotifi olabilir".



Baysal: "Hayatı normalleştirecek olan siyaset değil biziz"



Konsey toplantısının Diyarbakır'da heyecan yarattığını dile getiren DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal da, bölgede normalleşmenin sağlanmasının elzem olduğuna dikkat çekti. Baysal, "Hayatı normalleştirecek olan siyaset değil biziz. Bu nedenle toplantıya talip olduk. Normalleşmenin sağlanmasıyla bölgede kalkınmayı sürdürülebilir hale getirebiliriz. Ekonomi konuşarak demokrasi ihtiyacına dikkat çekmiş oluruz" dedi. - İSTANBUL