Türkonfed 22'inci Bölgesel Federasyonunu Kurdu

Doğu Marmara iş dünyasının yeni çatı örgütü Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED), Kocaeli merkezli olarak kuruldu. DOĞUMARSİFED'in kurulmasıyla TÜRKONFED'in bölgesel federasyon sayısı 22'ye ulaştı.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 22'inci bölgesel federasyonunu Kocaeli merkezli kurdu. Türkiye'de kalkınma ajanslarının olduğu 26 bölgede federasyonlaşma çalışmalarına hız veren TÜRKONFED'in, 2017 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği ilk federasyonu Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nu (DOĞUMARSİFED) çalışmalarına başladı. 22 bölgesel, 3 sektörel federasyonu ile 25 federasyona ulaşan TÜRKONFED, üye dernek, iş insanı ve şirket sayısını da artırdı.



TÜRKONFED başkan yardımcıları Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez ve Sefa Targıt'ın öncülüğünde kurulan DOĞUMARSİFED bünyesinde şimdilik 5 dernek faaliyet gösteriyor. DOĞUMARSİFED'in kurucu dernekleri arasında, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği (KOSİAD-Başkanı Erkan Karacan), İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD-Başkanı Yusuf Erenkaya), Kocaeli Matbaacılar Derneği (Başkanı Mehmet Akif Şen), Yönetim Danışmanları Derneği (YDD-Başkanı Şengül Külahlı), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD-Başkanı İzzet Güven) bulunuyor. KOSİAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürol Cigerdelen'in kurucu başkanlığını yaptığı DOĞUMARSİFED, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul'u kapsayan bir sorumluluk alanına bağlı olarak faaliyet gösterecek.



Kadooğlu: "Hedefimiz 26 bölgesel federasyona ulaşmaktır"



Bölgesel ve sektörel federasyonları tek çatı altında bir araya getirmesinin oluşturacağı sinerjiye dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "TÜRKONFED'i diğer iş dünyası örgütleri ve STK'lardan ayıran en önemli özellik bünyesinde bölgesel ve sektörel federasyonların bir arada ortaya koyduğu ekinlik ve güçtür. Hedefimiz 26 kalkınma ajansının olduğu bölgede federasyonlaşma çalışmalarını 2018 yılının ortasına kadar tamamlamaktır. DOĞUMARSİFED'in katılımıyla Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel ve sektörel olarak organize olmuş 25 federasyon, 190 dernek üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil eden bir iş dünyası örgütü olarak her geçen gün etkinliğimizi üyelerimizden aldığımız güç ile devam ettiriyoruz" dedi.



Cigerdelen: "Gücümüze güç katacağız"



Doğu Marmara iş dünyasını bir üst çatı altında bir araya getirerek, sorunların çözümünde önemli bir etkinlik oluşturacaklarını vurgulayan DOĞUMARSİFED Kurucu Başkanı Gürol Cigerdelen, 24 bini aşkın iş insanının temsil edildiği, bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş Türkiye'nin en önemli STK'larından biri olan TÜRKONFED'in Anadolu'daki örgütlenmesine de destek olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.



Doğu Marmara iş dünyasının güçlenmesine öncülük edeceklerin altını çizen DOĞUMARDİFED Başkanı Cigerdelen sözlerini şöyle sonlandırdı: "DOĞUMARSİFED ile gücümüze güç katacağız. Türkiye'deki 26 kalkınma ajansının sorumluluk alanında bulunan illerde Sanayici ve İş Adamları Dernekleri'nin (SİAD) bir araya gelmesiyle kurulan bölgesel federasyonlar, hem iş dünyasının daha örgütlü ve etkili politika üretmesini hem de üst ölçekte bağlı bulundukları TÜRKONFED ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda sorunlarına daha hızlı çözüm üretmelerini sağlayan bir ivme oluşturuyor". - İSTANBUL