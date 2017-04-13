Türkonfed 22. Bölgesel Federasyonunu Kurdu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 22. bölgesel federasyonunu Kocaeli merkezli kurdu.



TÜRKONFED tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Marmara iş dünyasının yeni çatı örgütü Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED), Kocaeli merkezli olarak çalışmalarına başladı. DOĞUMARSİFED'in kurulmasıyla TÜRKONFED'in bölgesel federasyon sayısı 22'ye ulaştı.



Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul'u kapsayan bir sorumluluk alanında faaliyetlerini yürütecek DOĞUMARSİFED'in kurucu başkanlığını ise Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneğinin (KOSİAD) önceki dönem başkanı Gürol Ciğerdelen üstlendi.TÜRKONFED Başkan Yardımcıları Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez ve Sefa Targıt'ın öncülüğünde kurulan DOĞUMARSİFED bünyesinde şu an 5 dernek faaliyet gösteriyor.



"Hedefimiz, federasyonlaşma çalışmalarını 2018'in ortasına kadar tamamlamak"



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, bölgesel ve sektörel federasyonları tek çatı altında bir araya getirmesinin yaratacağı sinerjiye dikkati çekerek, "TÜRKONFED'i diğer iş dünyası örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) ayıran en önemli özellik; bünyesinde bölgesel ve sektörel federasyonların bir arada ortaya koyduğu ekinlik ve güçtür. Hedefimiz 26 kalkınma ajansının olduğu bölgede federasyonlaşma çalışmalarını 2018 yılının ortasına kadar tamamlamak." ifadelerini kullandı.



Kadooğlu, DOĞUMARSİFED'in katılımıyla Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel ve sektörel olarak organize olmuş 25 federasyonu ve 190 dernek üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil eden bir iş dünyası örgütü olarak her geçen gün etkinliklerini, üyelerinden aldıkları güç ile devam ettirdiklerini kaydetti.



DOĞUMARSİFED Kurucu Başkanı Gürol Ciğerdelen, 24 bini aşkın iş insanının temsil edildiği, bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş Türkiye'nin en önemli STK'larından biri olan TÜRKONFED'in Anadolu'daki örgütlenmesine de destek olmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.



Doğu Marmara iş dünyasının güçlenmesine öncülük edeceklerini belirten Ciğerdelen, "DOĞUMARSİFED ile gücümüze güç katacağız. Türkiye'deki 26 kalkınma ajansının sorumluluk alanında bulunan illerde Sanayici ve İş Adamları Derneklerinin (SİAD) bir araya gelmesiyle kurulan bölgesel federasyonlar, hem iş dünyasının daha örgütlü ve etkili politika üretmesini hem de üst ölçekte bağlı bulundukları TÜRKONFED ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda sorunlarına daha hızlı çözüm üretmelerini sağlayan bir ivme yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.