Türkoğlu'nda Sünnet Şöleni

Türkoğlu Belediyesi'nce 13'üncüsü düzenlenen sünnet şöleni başladı.



Çocuğunu sünnet ettirmek isteyip durumu olmayan aileler için her yıl uzman doktorlar tarafından hijyenik ortamda gerçekleşen sünnet şölenlerinin bu yıl 13'üncüsü ilk olarak Şekeroba, Yeşilyurt ve Dedeler mahallelerinde başladı.



Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sünnet şölenlerinin belediyenin en önemli programlarından birisi olduğunu belirtti. Okumuş, "Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet programlarımızın 13'üncüsünü yapıyoruz. İlk olarak Şekeroba mahallemizden başlattık. Buradaki amacımız kaliteli, bir şekilde çocuklarımızın sağlıklı bir şeklide usta ellerle sünnetlerinin yapılması. Yılda ortalama 500 ile 750 arası çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Toplamda bu zamana kadar 8 bin 500 civarında çocuğumuza sünnet ettirdik" diye konuştu.



18 Mayıs'a kadar şölenler devam edecek



Türkoğlu Belediyesi ekipleri tarafından sünnet olan çocuklara hatıra olarak erkeklik belgeleri ve oyuncaklar verildi.



Türkoğlu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen sünnet şölenleri, 18 Mayıs tarihine kadar 44 mahallede devam edecek. Türkoğlu ilçesi '13. Geleneksel Sünnet Şöleni'nin yapılacağı mahalle ve tarihler ise şu şekilde:



"25 Nisan Salı günü, Küçükimalı, Büyükimalı, Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahalleleri. 27 Nisan Perşembe günü, Kırmakaya, Yolderesi ve Doluca mahalleleri. 28 Nisan Cuma günü, Yeşilyöre ve Avşarlı mahalleleri. 2 Mayıs Salı günü, Önsenhopurlu, Yavuzlar ve Hopurlu mahalleleri. 5 Mayıs Cuma günü, Kılılı, Çakallıçullu ve Çakallıhasanağa mahalleleri. 9 Mayıs Salı günü, Beyoğlu ve Akçalı mahalleleri. 10 Mayıs Çarşamba günü Ceceli ve Kızıleniş mahalleleri. 11 Mayıs Perşembe günü Tahtalıdedeler, Kuyumcular, Pınarhöyük, Kumçatı, Yeniköy, Özbek, Kelibişler, Cennetpınarı, Bayramgazi ve Minehöyük mahalleler. 15 Mayıs Pazartesi günü, Göllühöyük, Çobantepe, Hacıbebek mahalleleri ve Kadıoğlu çiftliği. 17 Mayıs Salı günü Türkoğlu merkez mahallesi. 18 Mayıs Çarşamba günü Uzunsöğüt, Aydınkavak ve Yenipınar mahalleleri." - KAHRAMANMARAŞ