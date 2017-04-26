Türkoğlu'nda 49 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 49 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 49 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Beyoğlu ve Kılılı mahallelerinde yaptığı operasyonlarda 2 tırda toplam 19 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Biri Suriye uyruklu 4 kişi tutuklanarak gözaltına alındı.
M.A., M.E. ve M.K. adlı kişilerin evlerinde yapılan aramada da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüphelilerin sorguları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ