Türkmenistan'da Devlet Başkanı Seçimleri

Türkmenistan, 12 Şubat Pazar günü yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidecek.



Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkmenistan meclisinin aldığı karar gereği düzenlenecek seçimde geniş katılımın olması için tüm koşulların sağlandığı bildirildi.



Seçim mevzuatına göre siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının aday gösterebildiği seçimde mevcut Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov dahil 9 aday yarışacak. Berdimuhamedov, Türkmenistan Demokratik Partisinden aday gösterildi.



Türkmenistan Sanayiciler ve İşadamları Partisi Milletvekili, "Rysgal" Bankası Genel Müdürü Bekmurat Ataluyev ile Agrar Partisi yöneticisi Durduguluç Orazov partileri adına yarışacak.



Seçimde, Türkmenistan Gıda Sanayi Devlet Birliği Müdür Yardımcısı Maksat Annanepesov, Ahal ili Ekonomi ve Kalkınma Kurumu Müdürü Serdar Celilov, Türkmenkimya Devlet Kurumu "Garabogazsulfat" Üretim Birliği Başkanı Süleymannepes Nurnepesov, Daşoguz ili Belediye Başkan Yardımcısı Meretdurdı Gurbanov, Seydi ilçesi Petrol arıtma tesisleri müdürü, milletvekili Ramazan Durdıyev ile Maru ili Belediye Başkan Yardımcısı Jumanazar Annayev de devlet başkanlığı seçimi için aday oldu.



Türkiye'de ikamet eden Türkmenistan vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde sandık kurulacak.