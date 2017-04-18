Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov Astana'ya Geldi

- Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.



Türkmenistan'ın, 10 Haziran ve 10 Eylül tarihleri arasında Astana'da düzenlenecek EXPO-2017 fuarına katılacağına dair kararın kabul edildiği bildirildi.



Berdimuhamedov, 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tekrar cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kazakistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. - Astana