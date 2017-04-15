Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Kazakistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

– Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov 18-19 Nisan tarihleri arasında Kazakistan'a resmi ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Nazarbayev ile görüşecek.



Nazarbayev ile Berdimuhamedov görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırılması bekleniyor.



Berdimuhamedov, 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tekrar cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kazakistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Nazarbayev, Berdimuhamedov'u seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak Kazakistan'a davet etmişti. - Astana