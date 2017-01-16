Türkmen Şehitlerini Anma Toplantısı

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı, Irak Türkmenlerinin her dönemde baskı ve zulme maruz kaldığını belirterek, "Ne acıdır ki bugün de doğrudan Türkmenlerin mevcudiyetlerini ve varlıklarını hedef alan şiddet eylemleri tüm hızıyla devam etmektedir." dedi.



Kazancı, Türkmeneli Vakfı İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Fatih Türkcan, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Abbas Türkmen, Ankara'da düzenlenen 16 Ocak 1980'de Irak'ta idam edilen Türkmen liderlerinden Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Rıza Demirci ve Adil Şerif'i anma toplantısında konuştu.



Kazancı, Türkmen milli davasının unutulmaz kahramanları olan Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Rıza Demirci ve Adil Şerif'in şehit edilmesinin Türkmen toplumu tarafından unutulmadığının altını çizerek, "Milli davalar ancak o dava uğruna ölümü göze alanların varlığı sayesinde kazanılabilir." dedi.



Türkmenlerin Irak'ta maruz kaldıkları saldırılara değinen Kazancı, "Ne acıdır ki bugün de doğrudan Türkmenlerin mevcudiyetlerini ve varlıklarını hedef alan şiddet eylemleri tüm hızıyla devam etmektedir." diye konuştu.



Kazancı, 25 Haziran 2013'te Irak'ın Tuzhurmatu şehrinde bir protesto çadırına yapılan intihar saldırısında Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim ve Selahaddin Vilayeti Vali Yardımcısı Ahmet Koca'nın hayatını kaybettiğini hatırlattı, 2014 itibarıyla Irak'ta ortaya çıkan DEAŞ'ın Türkmen varlığını ve coğrafyasını hedef alan terörist saldırılar düzenlediğini belirtti.



Kazancı, DEAŞ'ın birçok yerde katliamlar yaptığını ve insanları göçe zorladığını, bugün 400 bine yakın Türkmenin yerlerinden edildiğini ve 100 bine yakın Türkmenin ise Türkiye'ye sığındığını belirtti.



Türkmeneli Vakfı İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Türkcan ise Osmanlı Devleti'nden sonra kurulan Irak'ta yaşayan Türkmenlerin şiddet ve asimilasyona maruz kaldığını, 20'den fazla katliam yaşandığını ve bu katliamlarda çok sayıda Türkmenin hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Irak'ta idam edilen Türkmen liderlerinin hayatlarına, çalışmalarına ve Irak'taki Türkmen varlığına yaptıkları hizmetlere dikkati çeken Türkcan, "1980'den sonra tekrar filizlenen milli mücadele, şehitlerimizin fikir ve eylemleri üzerine kuruldu." dedi.



Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Türkmen de Irak'ta Türkmenlerin hem krallık hem de cumhuriyet döneminde yaşadıkları sorunlardan bahsederek, "Türkmenler, bütün bu zulüm ve baskılara rağmen Irak Türklüğü benliğinden hiçbir şey kaybetmemiş ve dimdik ayakta kalmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.



Bugün Irak'ta ilan edilmemiş olsa bile bir iç savaş yaşandığını söyleyen Türkmen, Irak'ın bölünmeye doğru gittiğini ve bu denklemler içerisinde Türkmenlerin rolünün düşünülmesi gerektiğini belirtti.



Türkmen milli davasının liderlerinden olan Doç. Dr. Necdet Koçak, emekli albay Abdullah Abdurrahman, bilim adamı Rıza Demirci ve iş adamı Adil Şerif 16 Ocak 1980'de Irak'ta Baas Rejimi tarafından idam edilmişti.