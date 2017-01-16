Türkmen Şehitleri Anıldı

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Kerkük kent merkezindeki Musalla Mezarlığından detay

Musalla mezarlığında Nejdet Koçak'ın mezarı başı.

Anma merasimi.

Anma merasimine katılan Türkmen siyasiler ve şehit yakınları.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi ile röportaj Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderler, Kerkük'te anıldı.



Kerkük'ün kent merkezindeki Musalla mezarlığında gömülü Türkmen lider Necdet Koçak'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Türkmenler, Osmanlı'dan sonra bu toprakların Türklere ait olduğunu haykırmak yaklaşık 100 yıldan beri mücadele ediyor. Türkmenler, bu mücadelenin faturasını kanlarıyla ödüyor." dedi.



Türkmen halkının 16 Ocak 1980 tarihinde çok değerli liderler ve toplum kanaat önderini kaybettiğini vurgulayan Mehdi, "Tam 37 yıl önce devrik Baas rejimi, Türkmen liderleri hiçbir gerekçe göstermeden idam etse de bizim bu topraklardaki Türk varlığı mücadelemiz sürdürülecek." ifadelerini kullandı.



Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler, Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci gibi Türkmen liderleri idam etmişti.



Iraklı Türkmenler, idam edilen liderlerini her yıl bu tarihte Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinin yanı sıra yurtdışında da anıyor.